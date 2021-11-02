Apple пришлось урезать производство планшетов из-за iPhone 13

Об этом, со ссылкой на нескольких информаторов, рассказало издание Mydrivers. Так, по данным источников, компания резко снизила производство планшетов iPad, что позволит использовать больше комплектующих для смартфонов серии iPhone 13. Судя по всему, недостаток микросхем куда масштабнее, чем казалось ранее.

Утвердили правдивость этих данных и люди, знакомые с вопросом. По их словам, всего за два последних месяца производство планшетов Apple снизилась вдвое по сравнению с намеченным ранее планом. Оказалось, что в iPad и iPhone есть большое количество идентичных деталей, в том числе и основные и периферийные микросхемы.