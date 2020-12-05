Apple признала брак дисплея в iPhone 11 и открыла сайт для заявки на бесплатный ремонт

Речь о моделях iPhone 11, произведенных в период с ноября прошлого года по май текущего года. Производитель открыл специальный сайт для тех, кто столкнулся с этой проблемой, предоставляющий возможность оставить заявку на бесплатный ремонт устройства.

Для того, чтобы убедиться, что ваша модель подходит под требования программы бесплатной замены дисплея, необходимо проверить наличие серийного номера смартфона в списке подходящий устройств. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Кроме того, если ранее столкнувшийся с этой проблемой пользователь уже починил iPhone, он может обратиться к Apple с вопросом о возврате денежных средств за ремонт.