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Apple признала брак дисплея в iPhone 11 и открыла сайт для заявки на бесплатный ремонт
Можно также вернуть деньги за ранее оплаченный ремонт дисплея
Apple признала, что небольшая партия iPhone 11 имеет брак, который проявляется в виде отсутствия реакции экрана на прикосновения пользователей. По словам компании, все дело в неисправном модуле дисплея.
Речь о моделях iPhone 11, произведенных в период с ноября прошлого года по май текущего года. Производитель открыл специальный сайт для тех, кто столкнулся с этой проблемой, предоставляющий возможность оставить заявку на бесплатный ремонт устройства.
Для того, чтобы убедиться, что ваша модель подходит под требования программы бесплатной замены дисплея, необходимо проверить наличие серийного номера смартфона в списке подходящий устройств. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Кроме того, если ранее столкнувшийся с этой проблемой пользователь уже починил iPhone, он может обратиться к Apple с вопросом о возврате денежных средств за ремонт.