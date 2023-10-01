Apple признала перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но обвинила в этом и сторонние приложения

Apple признала перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но обвинила в этом и сторонние приложенияВряд ли кто-то сильно удивлён в такой реакции компании
Накануне Apple заявила, что причиной перегрева новых iPhone являются программные ошибки и проблемы со сторонними приложениями.
Компания объяснила, что устройство может становиться горячим на ощупь в первые дни после настройки из-за повышенной фоновой активности. Это связано с бага в последней версии iOS 17 и из-за некоторых сторонних приложений, которые перегружают систему.
Apple также отметила, что проблема не связана с аппаратной частью iPhone 15 Pro. Новый дизайн обеспечивает лучшее рассеивание тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.
Купертиновцы подчеркнули, что предстоящее программное обновление не будет включать в себя снижение производительности процессора последних моделей. Они также утверждают, что проблема не опасна и не повлияет на долгосрочную производительность iPhone.
Напомним, что за последнее время сотни пользователей жаловались в социальных сетях и службе поддержки Apple на то, что их новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max становятся чрезмерно горячими.