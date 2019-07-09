Apple признала провал 3D Touch и не будет использовать её в новых iPhone

И вот этот момент настал. Судя по последним отчетам DigiTimes, Apple планирует удалить сенсор 3D Touch со всех смартфонов линейки iPhone 11. Учитывая, что издание очень часто угадывало те или иные решения Apple, у нас нет повода не доверять новой аналитике компании.

Напомним, что первой предпосылкой к избавлению от 3D Touch со стороны Apple было появление iPhone XR без поддержки этой функции. Но тогда такое решение списали на удешевление производства “бюджетной” версии iPhone 2018 года. Потом в коде iOS 13 появилось упоминание новых функций, которые должны заменить работу с чувствительным экраном в будущем. Официально Apple пока не заявляла о своих планах на собственную технологию.