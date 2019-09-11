Apple продает iPhone XR, 7 и 8 по скидке в честь выхода новых моделей

Например, iPhone XR можно купить по цене в 600 долларов, а iPhone 8 и вовсе упал в цене до 450 долларов. Что удивительно, Apple оставила возможность купить и iPhone 7 с iPhone 7 Plus, несмотря на то, что устройства были представлены в далеком 2016 году. Причем сделать это можно прям на официальном сайте компании, правда на главной странице эти модели уже не найти — они переехали в раздел распродажи.

Так, iPhone 7 компания оценила в 400 и 450 долларов, а iPhone 7 Plus в 500 и 550 долларов. Не до конца понятно, на кого компания рассчитывает, продавая седьмой iPhone по такой цене, ведь iPhone 8 можно купить добавив всего лишь 50 долларов сверху.