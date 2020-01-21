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Apple продает iPhone XS и iPhone XS Max по сниженной цене
Правда, для этого компания выпустила восстановленные версии устройств
Apple нечасто снижает цены на свои устройства, продавая их по изначальным ценам чуть ли не по несколько лет. Но вот, наконец-то, компания решила выпустить восстановленные версии iPhone XS и iPhone XS Max, тем самым заметно снизив цену сразу на оба устройства.
Как iPhone XS, так и iPhone XS Max в восстановленном виде доступны сразу в трех цветовых вариантах, а также с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти. На данный момент “пересобранные” iPhone доступны лишь в американском онлайн-магазине Apple, но судя по опыту прошлых лет, в российском сегменте данные устройства также появятся в самое ближайшее время. Что же касательно цены подобных устройств, то она на данный момент следующая:
- Восстановленный iPhone XS 64 ГБ — 699 долларов (999 долларов в сентябре 2018 года)
- Восстановленный iPhone XS 256 ГБ — 829 долларов (1149 долларов в сентябре 2018 года)
- Восстановленный iPhone XS 512 ГБ — 999 долларов (1349 долларов в сентябре 2018 года)
- Восстановленный iPhone XS Max 64 ГБ — 799 долларов (1099 долларов в сентябре 2018 года)
- Восстановленный iPhone XS Max 256 ГБ — 929 долларов (1249 долларов в сентябре 2018 года)
- Восстановленный iPhone XS Max 512 ГБ — 1099 долларов (1449 долларов в сентябре 2018 года)
Как вы могли заметить, выгода покупателей при приобретении восстановленной версии iPhone XS может превышать 400 долларов, что в условиях стоимости устройств от Apple является очень приятным бонусом.