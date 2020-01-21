Apple продает iPhone XS и iPhone XS Max по сниженной цене

Как iPhone XS, так и iPhone XS Max в восстановленном виде доступны сразу в трех цветовых вариантах, а также с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти. На данный момент “пересобранные” iPhone доступны лишь в американском онлайн-магазине Apple, но судя по опыту прошлых лет, в российском сегменте данные устройства также появятся в самое ближайшее время. Что же касательно цены подобных устройств, то она на данный момент следующая:

Восстановленный iPhone XS 64 ГБ — 699 долларов (999 долларов в сентябре 2018 года)

Восстановленный iPhone XS 256 ГБ — 829 долларов (1149 долларов в сентябре 2018 года)

Восстановленный iPhone XS 512 ГБ — 999 долларов (1349 долларов в сентябре 2018 года)

Восстановленный iPhone XS Max 64 ГБ — 799 долларов (1099 долларов в сентябре 2018 года)

Восстановленный iPhone XS Max 256 ГБ — 929 долларов (1249 долларов в сентябре 2018 года)

Восстановленный iPhone XS Max 512 ГБ — 1099 долларов (1449 долларов в сентябре 2018 года)

Как вы могли заметить, выгода покупателей при приобретении восстановленной версии iPhone XS может превышать 400 долларов, что в условиях стоимости устройств от Apple является очень приятным бонусом.