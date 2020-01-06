Apple продемонстрировала профессиональные видеовозможности новых iPhone 11 Pro

Само видео имеет название Fire & Ice (Огонь и Лед), а его созданием занимались Донгхун Джун и Джеймс Торнтон из Incite. В своей работе оба автора решили продемонстрировать совершенно различные формы огня и льда, использовав при этом также совершенно разное окружение. Основной акцент во время съемки был сделан на обширных возможностях, предоставляемых камерой iPhone 11 Pro, о чем еще со сцены рассказывали представители Apple во время презентации смартфона.

Стоит отметить, что это не первое сотрудничество яблочной компании и авторов из Incite — еще в начале 2019 года они же создали ролик, демонстрирующий возможности прошлогоднего флагмана Apple в лице iPhone XR.