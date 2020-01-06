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Apple продемонстрировала профессиональные видеовозможности новых iPhone 11 Pro
Выглядит очень завораживающе
Смартфоны Apple известны не в последнюю очередь из-за их возможностей по съемке видео. Но в данном вопросе крайний флагман компании, iPhone 11 Pro, просто-напросто переплюнул не только конкурентов, но и собственных предшественников. А для того, чтобы продемонстрировать, чего творческие люди могут добиться при помощи камеры новенького iPhone, компания сняла новое видео, обратившись за помощью к профессиональным производителям видео.
Само видео имеет название Fire & Ice (Огонь и Лед), а его созданием занимались Донгхун Джун и Джеймс Торнтон из Incite. В своей работе оба автора решили продемонстрировать совершенно различные формы огня и льда, использовав при этом также совершенно разное окружение. Основной акцент во время съемки был сделан на обширных возможностях, предоставляемых камерой iPhone 11 Pro, о чем еще со сцены рассказывали представители Apple во время презентации смартфона.
Стоит отметить, что это не первое сотрудничество яблочной компании и авторов из Incite — еще в начале 2019 года они же создали ролик, демонстрирующий возможности прошлогоднего флагмана Apple в лице iPhone XR.