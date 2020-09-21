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Apple продолжит выпускать iPhone с устаревшими дисплеями еще около 5 лет
В то время как даже среднебюджетные смартфоны Xiaomi отказываются от такой практики
В последние несколько лет смартфоны с OLED-дисплеями становятся все дешевле и дешевле. Учитывая, насколько качественным может быть изображение при использовании данного нового типа дисплеев, удивительно, что Apple начала внедрять эту технологию лишь начиная с iPhone X. Но еще более удивительно то, что компания продолжит выпускать iPhone с устаревшими IPS-дисплеями еще около 5 лет.
По крайней мере, именно это следует из слов Чен Цзюня, главного аналитика компании Qunzhi Consulting. Специалист заявил, что прямо сейчас основным поставщиком IPS-дисплеев для Apple становится Sharp. Компания, судя по всему, будет выпускать экраны для более дешевых устройств, чем флагманские номерные iPhone, таких как iPhone SE (2020). И выпускаться подобные устройства будут в ближайшие 3-5 лет.
Напомним, что последние утечки утверждают, что абсолютно вся линейка iPhone 12 получит OLED-дисплеи, в то время как актуальный iPhone 11 все еще оснащен IPS-дисплеем.