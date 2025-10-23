Apple пропустит iPhone 19 и выпустит сразу iPhone 20 в 2027 году

Опубликовано 23 октября 2025, 08:111 мин.
Apple пропустит iPhone 19 и выпустит сразу iPhone 20 в 2027 годуЧто ж, ждем
Apple может перескочить через iPhone 19 и выпустить сразу iPhone 20 — об этом заявил старший аналитик Omdia Хо Муёль на конференции в Южной Корее.
По его словам, компания готовится отметить 20-летие линейки iPhone, и именно этот юбилей станет причиной для необычного шага в нумерации.
По данным Omdia, в 2027 году Apple представит сразу шесть моделей смартфонов. В I половине года дебютируют iPhone 18e и базовый iPhone 20, а осенью к ним присоединятся более премиальные версии.
Впервые в истории линейки ожидаются сразу два складных iPhone, а также доступная модель iPhone Air.
Однако аналитики отмечают, что общий спрос на OLED-дисплеи снизится примерно на 20 млн единиц, что ударит по поставщикам Apple.
При этом эксперты считают, что новая стратегия с расширением модельного ряда поможет компании укрепить позиции на разных ценовых сегментах и привлечь больше покупателей по всему миру.