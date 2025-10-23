Apple пропустит iPhone 19 и выпустит сразу iPhone 20 в 2027 году

По его словам, компания готовится отметить 20-летие линейки iPhone, и именно этот юбилей станет причиной для необычного шага в нумерации.

По данным Omdia, в 2027 году Apple представит сразу шесть моделей смартфонов. В I половине года дебютируют iPhone 18e и базовый iPhone 20, а осенью к ним присоединятся более премиальные версии.

Впервые в истории линейки ожидаются сразу два складных iPhone, а также доступная модель iPhone Air.

Однако аналитики отмечают, что общий спрос на OLED-дисплеи снизится примерно на 20 млн единиц, что ударит по поставщикам Apple.

При этом эксперты считают, что новая стратегия с расширением модельного ряда поможет компании укрепить позиции на разных ценовых сегментах и привлечь больше покупателей по всему миру.