Apple провалила создание собственного 5G-модема

Но ещё есть шансы всё исправить

В 2019 году Apple купила модемный бизнес Intel с целью запустить производство собственных 5G-чипов для iPhone. Но с тех пор в публичном поле практически ничего не изменилось — компания как зависела от Qualcomm в данном вопросе, так и продолжала зависеть.