Apple провалила создание собственного 5G-модема

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Apple провалила создание собственного 5G-модемаНо ещё есть шансы всё исправить
В 2019 году Apple купила модемный бизнес Intel с целью запустить производство собственных 5G-чипов для iPhone. Но с тех пор в публичном поле практически ничего не изменилось — компания как зависела от Qualcomm в данном вопросе, так и продолжала зависеть.
И, судя по данным авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, причиной тому неудача Apple в разработке собственного чипа связи. По словам источника, компания продолжит закупать модемы у Qualcomm как минимум до 2024 года.
Я считаю, что Apple продолжит разрабатывать собственные чипы 5G, но к тому времени, когда Apple добьётся успеха и сможет заменить Qualcomm, другие новые виды бизнеса Qualcomm должны вырасти достаточно, чтобы значительно компенсировать негативное влияние, вызванное потерей заказов на чипы 5G для iPhone.
Минг-Чи Куо
Сообщается, что 5G-модемы Apple до сих пор находятся на стадии разработки. При этом Куо уверен, что собственные чипы яблочной корпорации в конечном итоге заменят аналоги от Qualcomm в новых iPhone.