Apple радикально улучшит качество дисплеев в новых iPhone

Apple знаменита качеством своих дисплеев, но на данный момент в продуктовой линейке компании есть лишь один продукт, имеющий частоту обновления экрана в 120 Гц — это iPad Pro. Но есть шансы, что это ненадолго. Так, в сети появился слух, что Apple рассматривает возможность переключения частоты обновления 120 Гц / 60 Гц для iPhone 2020 года. Инсайдер отмечает, что Apple уже обсуждала это со своими поставщиками OLED-дисплеев в лице Samsung и LG. По сути, американская компания планирует реализовать нечто подобное тому, что китайская OnePlus успешно использует в своем недавнем флагмане OnePlus 7 Pro.

И хотя новые iPhone, которые компания покажет уже в сентябре этого года, будут максимально похожи на нынешнее поколение, модели 2020 года, судя по последним данным, будут во многом прорывными. По словам надежного источника в лице Минг Чи Куо, в следующем году мы увидим три iPhone с размерами экрана 6,7 дюйма, 6,1 дюйм и 5,4 дюйма. Все три смартфона будут иметь OLED-дисплеи, более тонкие рамки и наконец-то избавятся от “челки”. Вполне вероятно, что в следующем году может вернуться TouchID, только встроенный прямо в дисплей смартфона.