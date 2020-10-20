Apple раскритиковали за несоответствие синего цвета iPhone 12

Несмотря на то, что старт продаж iPhone 12 запланирован на 23 октября, уже сейчас в сети можно найти ролики с его распаковкой, а также фотографии его внешности в хорошем качестве. Таким образом выяснилось, что синий цвет iPhone 12, опубликованный на официальном сайте Apple, не соответствует ему в реальной жизни.