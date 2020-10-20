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Apple раскритиковали за несоответствие синего цвета iPhone 12
Вживую синий iPhone 12 смотрится более "дешево"
Несмотря на то, что старт продаж iPhone 12 запланирован на 23 октября, уже сейчас в сети можно найти ролики с его распаковкой, а также фотографии его внешности в хорошем качестве. Таким образом выяснилось, что синий цвет iPhone 12, опубликованный на официальном сайте Apple, не соответствует ему в реальной жизни.
Пользователи считают, что в реальности синий цвет смартфона смотрится дешевым, раскритиковав Apple за несоответствие. Так, если на опубликованном на официальном сайте компании снимке iPhone 12 представлен в темно-синем цвете, то вживую смартфон выглядит ярко-синим. Некоторые и вовсе отметили, что такая расцветка вынуждает постоянно носить смартфон в чехле.
Напомним, что в России стоимость iPhone 12 начинается от 79 990 рублей.