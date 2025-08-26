Apple раскрыла дату анонса всей линейки iPhone 17 и смарт-часов Watch Series 11

Главным событием станет показ новой линейки iPhone 17, в которую войдут базовая модель, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, а также совершенно новый iPhone 17 Air — самый тонкий и легкий смартфон Apple, пришедший на смену серии Plus.

Ожидается, что версии Pro получат переработанный дизайн с алюминиевой рамкой и горизонтальным модулем камер, а также будут оснащены чипами A19 Pro. Впервые вся линейка iPhone получит поддержку ProMotion.