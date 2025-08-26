Apple раскрыла дату анонса всей линейки iPhone 17 и смарт-часов Watch Series 11

Опубликовано 26 августа 2025, 21:081 мин.
Apple раскрыла дату анонса всей линейки iPhone 17 и смарт-часов Watch Series 11Это мы точно ждем
Apple подтвердила, что её осеннее мероприятие пройдет 9 сентября 2025 года в кампусе Apple Park в Купертино. Начало в 20:00 по московскому времени.
Главным событием станет показ новой линейки iPhone 17, в которую войдут базовая модель, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, а также совершенно новый iPhone 17 Air — самый тонкий и легкий смартфон Apple, пришедший на смену серии Plus.
Ожидается, что версии Pro получат переработанный дизайн с алюминиевой рамкой и горизонтальным модулем камер, а также будут оснащены чипами A19 Pro. Впервые вся линейка iPhone получит поддержку ProMotion.
Помимо смартфонов, компания представит сразу три новые модели умных часов — Watch Series 11, Watch Ultra 3 и Watch SE 3. Также могут показать AirPods Pro 3, обновленный HomePod mini и Apple TV 4K.