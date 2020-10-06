Apple раскрыла финальную дату анонса iPhone 12

Новая презентация, как и прошлые две (WWDC 2020 и осенняя с анонсом Apple Watch Series 6 и новых iPad Air), пройдет в онлайн-формате — компания из-за пандемии коронавируса все еще не готова звать журналистов на встречу оффлайн, сообщает 9to5Mac. На данный момент нет никакой точной информации, какие именно новинки стоит ожидать в рамках мероприятия. Но судя по последним данным, Apple готовит для всех нас новенькие iPhone 12 в разных ценовых категориях.

Напомним, что судя по утечкам, линейка будет состоять из четырех моделей: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все модели, кроме младшей, получат поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G, а также значительный апгрейд основной камеры.