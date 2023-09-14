Apple раскрыла новые функции грядущей iOS 17, который выйдут до конца 2023 года

Все эти нововведения будут доступны в отдельном программном обновлении до конца текущего года.

Среди ключевых функций, которые появятся в ближайшие месяцы, стоит отметить:

Journal App: Новое приложение для ведения дневника, которое поможет вам легче организовать свои мысли и эмоции.

Совместное создание плейлистов в Apple Music: Теперь вы сможете приглашать друзей для совместного добавления и редактирования плейлистов.

AirDrop через интернет: Функция AirDrop будет работать даже при отсутствии Wi-Fi соединения.

Будут и дополнительные улучшения, такие как стикеры в сообщениях и улучшенное автодополнение.