Apple раскрыла новые функции грядущей iOS 17, который выйдут до конца 2023 года

07:22, 14 сентября 2023
1 мин.
Apple раскрыла новые функции грядущей iOS 17, который выйдут до конца 2023 годаРадость для владельцев iPhone
Apple продолжает радовать своих пользователей. На этот раз речь идёт об анонсе дополнительных функций для грядущей iOS 17.
Все эти нововведения будут доступны в отдельном программном обновлении до конца текущего года.
Среди ключевых функций, которые появятся в ближайшие месяцы, стоит отметить:
- Journal App: Новое приложение для ведения дневника, которое поможет вам легче организовать свои мысли и эмоции.
- Совместное создание плейлистов в Apple Music: Теперь вы сможете приглашать друзей для совместного добавления и редактирования плейлистов.
- AirDrop через интернет: Функция AirDrop будет работать даже при отсутствии Wi-Fi соединения.
Будут и дополнительные улучшения, такие как стикеры в сообщениях и улучшенное автодополнение.