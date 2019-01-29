Apple раскрыла весь потенциал камеры iPhone XR в новом видеоролике

Компания Apple опубликовала новый рекламный ролик, в котором демонстрируются возможности камеры смартфона iPhone XR.
Для съёмки использовалось 32 аппарата в специальной установке для съёмки Буллет-тайм. Техника Буллет-тайм называется в честь знаменитой сцены в «Матрице», где избранный Нео уклоняется от пуль в замедленной съёмке.
Видеоролик показывает в замедленной съёмке различные материалы, субстанции и явления, включая подкрашенную воду, огонь, пузырьки сухого льда и так далее. Вращающаяся установка позволила сделать видео с обзором со всех сторон.
Apple дополнила первый ролик вторым, в котором демонстрируется сама установка и процесс съёмки. На устройствах используются специальные техники вроде замедленной съёмки со скоростью до 240 кадров в секунду.