Apple расщедрилась: базовые модели iPhone 15 получат камеру от Pro-версий

В то же время аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что некоторые улучшения всё же найдут свой путь к менее дорогим моделям. Как минимум, это касается камеры грядущих iPhone 15 и 15 Plus.

Так, 48-мегапиксельный сенсор, предназначенный для более премиальных моделей, также появится в более дешёвых смартфонах. При этом этот модуль будет использовать трёхслойный сенсор, способный захватывать больше света, что приведёт к улучшению качества изображения.

В то же время есть мнение, что Apple оставит улучшенные функции записи видео эксклюзивно для Pro-версий новых iPhone. К тому же не стоит забывать о том, что телефото-модули будут отсутствовать в iPhone 15 и iPhone 15 Plus.