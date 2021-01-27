Apple рассказала, что случится с iPhone при использовании неоригинальной камеры

Напомним, что буквально вчера вечером американская компания выпустила свежее обновление iOS 14.4. Благодаря ему система может уведомлять пользователя о том, что камера в iPhone не является подлинной камерой Apple, что может говорить о том, что при ремонте устройства использовались поддельные комплектующие.

Также компания обратила внимание и на проблемы, которые случаются с iPhone при установке неоригинальных камер. Так, неоригинальная камера может некорректно фокусироваться и или выдавать нечеткие фотографии, в режиме “портрет” снимаемый объект может быть частично или полностью не в фокусе. Кроме того, программы сторонних разработчиков, при использовании камеры, могут резко выключаться или зависать, а предварительный просмотр в режиме реального времени в них может зависать или отображаться пустым.

”Неоригинальная камера может вызвать проблемы с совместимостью или производительностью. Например, проблема может возникнуть после обновления программного обеспечения iOS, которое содержит обновления или новые функции для камеры”, - предупредили в Apple.