Apple рассказала, как лучше дезинфицировать iPhone

Так, по данным представителей крупнейшей американской компании, iPhone можно обрабатывать специальными салфетками, предварительно смоченными 70% раствором изопропилового спирта. Кроме того, для дезинфекции фирменных смартфонов подойдут и салфетки марки Clorox.

”Вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности. Не используйте хлорку. Избегайте попадания влаги в любые отверстия и не погружайте устройства Apple в чистящие средства. Не протирайте на тканевых или кожаных поверхностях”, - рассказали в Apple.

В Apple также предупредили, что не стоит для обработки устройств использовать абразивные ткани, полотенца или подобные предметы. Кроме того, необходимо ограничить чрезмерное протирание, а также перед дезинфекцией убедиться в отключении устройства от источников питания.