Apple разработает новые функции для iPhone на базе спутниковой связи

Одно из направлений касается приложения Apple Maps. Пользователи смогут получать навигацию при отсутствии покрытия от операторов. Это позволит ориентироваться на местности в условиях плохого сигнала.

Также планируются изменения в приложении «Сообщения». Предполагается поддержка передачи текстов, фото, эмодзи и быстрых реакций через спутник, а не только коротких служебных сообщений, как сейчас.

Apple работает над улучшением оборудования, чтобы соединение сохранялось даже в помещении, где спутниковый сигнал обычно слабее. В будущих моделях iPhone ожидается поддержка стандарта 5G NTN. Эта технология позволяет использовать спутники как дополнение к наземным базовым станциям.

Для разработчиков планируется выпуск API, который позволит интегрировать спутниковую связь в сторонние приложения. При этом возможность совершать голосовые и видеозвонки или полноценно пользоваться интернетом через спутники пока не рассматривается.

Сейчас в iPhone 14 и новее уже работает спутниковая функция Emergency SOS через инфраструктуру Globalstar.