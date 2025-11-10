Телефоны
Опубликовано 10 ноября 2025, 15:45
1 мин.

Apple разработает новые функции для iPhone на базе спутниковой связи

Обновления затронут навигацию, сообщения и поддержку 5G
Apple планирует расширить использование спутниковых технологий в iPhone и добавить несколько новых функций, которые будут работать без подключения к Wi-Fi или мобильной сети. По данным отраслевых источников, компания разрабатывает по меньшей мере пять возможностей, связанных со спутниковой связью.
Apple разработает новые функции для iPhone на базе спутниковой связи
© Thai Nguyen

Одно из направлений касается приложения Apple Maps. Пользователи смогут получать навигацию при отсутствии покрытия от операторов. Это позволит ориентироваться на местности в условиях плохого сигнала.

Также планируются изменения в приложении «Сообщения». Предполагается поддержка передачи текстов, фото, эмодзи и быстрых реакций через спутник, а не только коротких служебных сообщений, как сейчас.

Apple работает над улучшением оборудования, чтобы соединение сохранялось даже в помещении, где спутниковый сигнал обычно слабее. В будущих моделях iPhone ожидается поддержка стандарта 5G NTN. Эта технология позволяет использовать спутники как дополнение к наземным базовым станциям.

Для разработчиков планируется выпуск API, который позволит интегрировать спутниковую связь в сторонние приложения. При этом возможность совершать голосовые и видеозвонки или полноценно пользоваться интернетом через спутники пока не рассматривается.

Сейчас в iPhone 14 и новее уже работает спутниковая функция Emergency SOS через инфраструктуру Globalstar.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
,
#спутниковая связь
,
#Apple