Apple разрешила владельцам iPhone в Европе скачивать приложения прямо с сайтов

С марта Apple вела работу над реализацией такой опции, и теперь она доступна для тестирования.

Начиная с iOS 17.4 компания позволила разработчикам предлагать свои приложения через альтернативные магазины в рамках ЕС, а вариант с загрузкой с сайта создает дополнительный способ получения доступа к софту.

Разработчики, желающие распространять iOS-приложения со своих сайтов в Евросоюзе, должны отвечать особым критериям безопасности. Приложения обязаны пройти нотаризацию Apple, а сами разработчики – состоять в программе Apple Developer Program не менее двух лет подряд.

Загрузке с сайта подлежат только приложения, количество первых установок которых на iOS в ЕС за предыдущий год превышает 1 млн. Разработчики, подходящие под условия, получат доступ к API для веб-загрузки.

Такие приложения можно будет резервировать, восстанавливать и обновлять как обычные.