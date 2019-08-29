Apple разрешит ремонтировать айфоны в неофициальных сервисных центрах

По словам компании, программа распространится в первую очередь на те случаи ремонта вышедших за сроки гарантии iPhone, которые чаще всего встречаются в практике мастерских. Компания планирует предоставить оригинальные запчасти, инструменты, обучение, различные руководства и программы диагностики, как у авторизованных партнеров компании, вне зависимости от размеров сервисных центров.

”Когда необходим ремонт, потребитель должен быть уверен, что его провели правильно. Мы верим, что самый безопасный и надёжный ремонт это ремонт, выполненный квалифицированным специалистом с оригинальными запчастями, которые спроектированы и протестированы должным образом”, — рассказал главный операционный директор Apple Джефф Уильямс.

Что интересно, для самих сервисных центров участие в новой программе будет бесплатным. Для подключения к ней достаточно будет иметь как минимум одного специалиста, который пройдет сертификацию в Apple. Что касается запчастей, то их и другие инструменты неавторизованные сервисные центры смогут получать по ценам, по которым их получают авторизованные партнеры компании.