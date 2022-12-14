Apple разрешит скачивать приложения для iPhone как на Android, в обход официального магазина

По данным Bloomberg, яблочная компания активно работает над внедрением соответствующего функционала в iOS. Более того, случится это раньше 2024-го — по словам журналистов, пользователи могут получить доступ к приложениям из сторонних источников уже в iOS 17!

А это значит, что владельцы iPhone смогут устанавливать сторонние приложение, как на Android, начиная со следующего года. Ну или как минимум к такому исходу ведёт сама Apple.

Все эти нововведения также могут принести на iOS сторонние платёжные системы, т.к. сторонние разработчики получат больше контроля над NFC-чипом.