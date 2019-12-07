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Apple рекомендует обновить прошивку iPhone перед использованием фирменного чехла
Обновить прошивку для использования чехла… Дожили
В сети появилась информация о новом документе, который Apple распространила среди своих авторизированных сервисных центров. Согласно данному документу, компания рекомендует обновить владельцам iPhone их устройство до более свежей iOS в случае, если у них не работает кнопка затвора камеры в фирменном чехле-зарядке.
Если быть точнее, то в разосланном компанией документе говорится о том, что некоторые пользователи новейших чехлов Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и11 Pro Max в теории могут столкнуться с проблемой некорректной работы кнопки камеры. В случае, если владельцы последних iPhone обратятся в сервисный центр с подобного рода проблемой, Apple рекомендует своим специалистам проверить, установлена ли на смартфоне пользователей iOS 13.2 и новее. По словам компании, в противном случае ошибка может быть связана как раз с устаревшей версией ПО.
Напомним, что Smart Battery Case для последнего поколения iPhone поступил в продажу еще в конце ноября. В России новинка оценена в чуть более 11 000 рублей.