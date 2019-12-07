Apple рекомендует обновить прошивку iPhone перед использованием фирменного чехла

Если быть точнее, то в разосланном компанией документе говорится о том, что некоторые пользователи новейших чехлов Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и11 Pro Max в теории могут столкнуться с проблемой некорректной работы кнопки камеры. В случае, если владельцы последних iPhone обратятся в сервисный центр с подобного рода проблемой, Apple рекомендует своим специалистам проверить, установлена ли на смартфоне пользователей iOS 13.2 и новее. По словам компании, в противном случае ошибка может быть связана как раз с устаревшей версией ПО.

Напомним, что Smart Battery Case для последнего поколения iPhone поступил в продажу еще в конце ноября. В России новинка оценена в чуть более 11 000 рублей.