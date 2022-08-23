Apple решила производить iPhone 14 в Китае и Индии

Apple и китайская компания Foxсonn, которая производит множество «яблочных» гаджетов, намеревались запустить проивзодсвтьо в Китае и Индии одновременно. Но это оказалось невозможно. В Индии производство iPhone 14 стартует примерно через два месяца после релиза смартфонов.

Как отмечается, первые «индийские» устройства из линейки iPhone 14 будут готовы лишь к концу октября-начале ноября.