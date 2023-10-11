Apple решит проблему излучения во французских iPhone 12 отключением одной функции

Только во французских iPhone 12 будет отключена функция, определяющая, находится устройство в руках или в кармане. Если смартфон в кармане, iPhone тут же усиливает мощность передачи мобильной связи. Когда устройство в руках, эта функция не работает, потому что не нужна.

При этом в Apple не согласны с заключением агентства и утверждают, что, несмотря на сильное SAR-излучение, айфон всё равно безопасен для пользователя. Но компания согласилась отключить указанную функцию, отметив, что могут возникать проблемы со связью.