Apple решит проблему излучения во французских iPhone 12 отключением одной функции

Apple решит проблему излучения во французских iPhone 12 отключением одной функцииЧтобы соответствовать требованиям регулятора
Apple сообщила о нюансах грядущего обновления iOS 17.1 для французских пользователей iPhone 12. После того, как Национальное агентство по частотам Франции запретило в сентябре продажу iPhone 12, Apple согласилась отключить одну функцию, чтобы снизить SAR-излучение до разрешённых европейскими законами значений.
Только во французских iPhone 12 будет отключена функция, определяющая, находится устройство в руках или в кармане. Если смартфон в кармане, iPhone тут же усиливает мощность передачи мобильной связи. Когда устройство в руках, эта функция не работает, потому что не нужна.
При этом в Apple не согласны с заключением агентства и утверждают, что, несмотря на сильное SAR-излучение, айфон всё равно безопасен для пользователя. Но компания согласилась отключить указанную функцию, отметив, что могут возникать проблемы со связью.