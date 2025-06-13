Apple резко увеличила экспорт iPhone из Индии в США в обход тарифов

С марта по май 2025 года почти весь экспорт iPhone, произведенных компанией Foxconn в Индии, был направлен в США. По данным таможенной статистики, 97% всех поставок за этот период пришлись именно на американский рынок. Это значительно выше среднего показателя 2024 года, когда в США направлялось около половины экспорта.

Резкое изменение логистики свидетельствует о стремлении Apple минимизировать влияние высоких американских тарифов на продукцию из Китая. Ранее устройства из Индии распределялись по разным странам, включая Нидерланды, Великобританию и Чехию, но теперь почти полностью переориентированы на США.

За три весенних месяца Foxconn отправил из Индии iPhone на сумму 3,2 миллиарда долларов, причем майские поставки составили почти миллиард — второй по объему показатель после мартовских 1,3 миллиарда.