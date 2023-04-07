Apple «рубит» рекордную прибыль на продаже дорогостоящих версий iPhone

Эксперты считают, что в 2023 и 2024 годах Apple c высокой вероятностью нарастит прибыль — благодаря высоким продажам айфонов по всему миру. Уже во втором квартале 2023 года выручка компании составит $98,836 млрд. Это выше, чем отмечалось в предыдущих прогнозах.

При этом в течение 2023 года выручка Apple, скорее всего, увеличится до $400,43 млрд, а в 2024 финансовом году — до $425,94 млрд. В частности, рост прибыли обусловлен интересом молодёжи к «яблочным» флагманам.

Кроме того, аналитики отметили, что спрос на смартфоны в целом по всему миру останется прежним.