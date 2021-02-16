Apple сделает из iPhone с гибким экраном раскладушку

Так, мастер утечек Джон Проссер опубликовал свежую порцию данных.Из них следует, что первый гибкий iPhone будет больше походить на Galaxy Z Flip и новый Motorola Razr, т.е. окажется раскладушкой. Таким образом Apple намерена добиться большей компактности своего необычного флагмана.

Также Проссер заявляет, что его источники сообщили об относительно невысокой цене первого складного iPhone. Так, цена устройства ожидается в районе 1499 долларов (около 110 тыс рублей). Да, с одной стороны это сложно назвать низкой стоимостью. Но с другой, в сравнении с ценником Galaxy Z Fold или Huawei Mate X, она становится уже куда более привлекательной, особенно с учётом любви Apple завышать цену iPhone.

Напомним, что анонс первой раскладушки купертиновцев ожидается уже в конце 2022 года, одновременно с iPhone 13.