Apple сделает производство iPhone 12 дешевле из-за частичного "переезда" сборки в Индию

Стоит отметить, что у Apple уже есть немалый опыт в производстве собственных смартфонов в Индии - тот же iPhone 11 успешно собирается именно в этой стране, в связи с чем запуск линии для выпуска нового поколения смартфона вряд ли будет представлять проблему для компании.

При этом стоит отметить, что согласно имеющимся данным, производство будет осуществляться на новом заводе в Нарасапуре в Бангалоре, который принадлежит тайваньской компании Wistron, контрактному производителю Apple. Выход же первых партий iPhone 12, собранных руками индусов, должен состояться уже в середине 2021 года. До этого основной спрос на новинку будут покрывать за счет мощностей Foxconn.

Напомним, что презентация, посвященная анонсу нового поколения iPhone ожидается в начале октября текущего года. Необычайно поздний срок проведения мероприятия, судя по слухам, связан с пандемией коронавируса.