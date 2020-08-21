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Apple сделает производство iPhone 12 дешевле из-за частичного "переезда" сборки в Индию

Интересно, скажется ли это на качестве продукции бренда
На фоне эпидемии коронавируса, многие компании столкнулись с падением прибыли и, как итог, вопросом о снижении затрат на дальнейшие разработки и производство. Неудивительно, что и одна из самых дорогих компаний в мире Apple решила заняться точно такой же оптимизацией. Как стало известно, технологический гигант сделает производство iPhone 12 еще дешевле из-за частичного "переезда" сборки в Индию.

Стоит отметить, что у Apple уже есть немалый опыт в производстве собственных смартфонов в Индии - тот же iPhone 11 успешно собирается именно в этой стране, в связи с чем запуск линии для выпуска нового поколения смартфона вряд ли будет представлять проблему для компании.

При этом стоит отметить, что согласно имеющимся данным, производство будет осуществляться на новом заводе в Нарасапуре в Бангалоре, который принадлежит тайваньской компании Wistron, контрактному производителю Apple. Выход же первых партий iPhone 12, собранных руками индусов, должен состояться уже в середине 2021 года. До этого основной спрос на новинку будут покрывать за счет мощностей Foxconn.

Напомним, что презентация, посвященная анонсу нового поколения iPhone ожидается в начале октября текущего года. Необычайно поздний срок проведения мероприятия, судя по слухам, связан с пандемией коронавируса.