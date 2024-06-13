Apple сделает складной айфон экраном наружу

Информации от инсайдера не много. По его словам, зачем-то Apple может повторить либо опыт Samsung с её Galaxy Fold, либо с Huawei — Mate Xs 2.

Ожидается, что Apple представит свой складной смартфон в 2026 году. Это должен быть девайс с 7,9" экраном, то есть «похожим» на Huawei. И если говорить об опыте Huawei, достаточно быстро китайская компания пришла к выводу, что складной механизм экраном наружу — не лучшее решение.

Так или иначе, пока это только инсайдерская информация, и по большому счёту — предположения.