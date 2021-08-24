Apple «сломала» мобильную связь на iPhone в последнем обновлении

Но, как оказалось, вместе с починкой одной проблемы, новая версия iOS принесла новую. Так, владельцы iPhone, обновившие свои телефоны, массово жалуются на поломку мобильной связи.

Так, например, на официальном форуме Apple появилось сообщение пользователя под ником Redbean012. Он написал, что недавно установил апдейт на свой смартфон, после чего полностью потерял доступ к мобильной связи.

При этом, как пишет PhoneArena, он перепробовал все основные шаги для устранения проблемы: сброс телефона до заводских настроек (несколько раз), сброс настроек сети и установка новой SIM-карты.

В Apple уже заявили, что знают о проблеме и постараются исправить её с грядущим апдейтом iOS 14.8.