Apple случайно восстановила старый способ взлома iPhone

Компания Apple в последних обновлениях операционной системы iOS загадочным образом то устраняла, то вновь открывала уязвимость, которая позволяет совершить джейлбрейк iPhone.

Изначально уязвимость обнаружили Google Project Zero в iOS версии 12.2 в начале лета 2019 года. Затем вышла iOS 12.3 с исправлением, закрывающим «дыру» и устраняющим возможность джейлбрейка. Однако в апдейте 12.4 специалисты по безопасности обнаружили старый-добрый баг.

В конце концов, в понедельник Apple выпустила обновление iOS 12.4.1, которое окончательно устраняет возможность взлома. На данный момент исправления доступны для iPhone 5s и более новых моделей, iPad Air и iPod Touch 6 поколения.