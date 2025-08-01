Apple смогла обойти 25% пошлины Трампа с помощью iPhone из Индии

Несмотря на жёсткие меры администрации Дональда Трампа, смартфоны, ноутбуки и другая электроника пока остаются вне зоны действия новых сборов. Это дало американской корпорации важную передышку.

Сегодня Индия обеспечивает более 20% мирового производства iPhone и уже обогнала Китай в качестве главного поставщика в США. При этом, если исключения отменят, «индийские» iPhone могут подорожать на мировом рынке по сравнению с моделями из Китая или Вьетнама.

Расширение Apple в Индии стало символом кампании премьер-министра Нарендры Моди «Сделано в Индии», которую власти активно используют для привлечения новых инвестиций. Производство активно наращивается с 2020 года, после коронавирусных ограничений в Китае.

Хотя пошлины пока не коснулись смартфонов, Минторг США проводит расследования по товарам, связанным с нацбезопасностью.

По его итогам не исключены новые сборы — в том числе и на iPhone, что может изменить ценовую политику Apple в США.