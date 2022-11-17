Apple снова сократила объём производства iPhone. На этот раз 14 Pro и 14 Pro Max

Apple снова сократила объём производства iPhone. На этот раз 14 Pro и 14 Pro MaxХотя спрос на эти модели достаточный
Инсайдеры сообщили, что Apple приняла решение снова урезать производство iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Впрочем, в отношении 14 Pro Max информация разнится — до конца неизвестно, будет ли сокращено производство этой модели, тем более в преддверии праздников.
Это же касается и причин такого решения производителя: на данный момент завод Foxconn — основной поставщик продукции Apple — уже прошёл самые жёсткие ковидные ограничения и начал работу в штатном режиме.
При этом говорят о начавшемся производственном кризисе, возникшем, вероятно, из-за кадрового голода. Отмечается, что эта тенденция всерьёз отразится на рыночной доли Apple, потому что продажи Pro-моделей для производителя крайне важны. Ожидается, что дефицит производства составит порядка 6 млн единиц.
Также появились данные Morgan Stanley, согласно которым время ожидания поставок iPhone 14 Pro и 14 Pro Max увеличилось до 4-5 недель вместо 2-4 недель в прошлом месяце. Причём спрос остаётся высоким и даже наблюдается небольшой дефицит.