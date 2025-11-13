Apple снова стала лидером по общему объёму продаж в Китае

Apple осталась лидером как по выручке, так и по продажам в единицах продукции. iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro и iPhone 17 заняли первые три позиции в рейтинге отдельных моделей. Как отмечает GizmoChina, серия iPhone 17 по-прежнему пользуется высоким спросом во всех ценовых сегментах, особенно в категории премиум-моделей.

Xiaomi заняла второе место и стала самым продаваемым китайским брендом благодаря широкому ассортименту продукции. Redmi K80 стал самым популярным китайским смартфоном, на втором месте оказались Turbo 4 Pro и Ultra.

Vivo и суббренд iQOO заняли третье место с высокими продажами в среднем и флагманском сегментах. Oppo и OnePlus заняли четвёртое место. HONOR получила пятое место за счёт серии X70.

HUAWEI заняла шестое место по объёму продаж, но четвёртое по выручке от продажи бренда, а премиальные модели, такие как Mate 70 Pro+ и X6, хорошо зарекомендовали себя в преимум-сегменте стоимостью выше 6000 юаней (около $844).