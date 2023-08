Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление старых iPhone

На днях стало известно, что ситуация близится к завершению: вендор пришёл к мировому соглашению с истцами и готов выплатить от $310 до $500 млн. Суть иска в том, что после обновления до iOS 10 модели iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE первого поколения быстро начинали «тормозить», и касалось это прежде всего тех устройств, у которых были проблемные аккумуляторы.

По заверениям Apple, замедление этих устаревших моделей было необходимо для предотвращения случайных отключений айфонов из-за изношенных аккумуляторов. Но пользователи, подавшие иск, уверены, что компания лукавит, а действия её были продиктованы намерением простимулировать покупку новых устройств.

Каждому истцу Apple согласилась выплатить по $65, двое из них не согласились с суммой, но апелляционный суд отказал в удовлетворении таких требований.