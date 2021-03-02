Apple сохранит устаревший разъём в новых смартфонах

Их источником стал популярный интернет-аналитик Минг-Чи Куо, который неоднократно предсказывал поведение яблочной компании в будущем. На этот раз он сообщил, что у Apple нет планов переходить на USB-C в iPhone, а также она не намерена интегрировать сканер отпечатка пальцев Touch ID в кнопку включения, пишет The Verge.

Господин Куо отмечает, что одной из причин такого решения может стать вера компании в слабую защищённость от воды стандарта USB-C в сравнении с Lightning. Именно поэтому она будет и дальше использовать этот тип разъёма в своих смартфонах.