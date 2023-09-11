Apple сохранит зависимость от Qualcomm как минимум до 2026 года

Это на два года дольше, чем было изначально заявлено инвесторам.

По словам Qualcomm, первый модем, разработанный Apple, появится не раньше, чем в iPhone 17 или iPhone 18. Это подтверждает информацию, которую недавно предоставил аналитик Мин-Чи Куо.

Тогда он заявил, что купертиновцы начнут использовать фирменные модемы начиная с 2025 года.

Некоторые эксперты полагают, что Apple может впервые применить свою разработку в других продуктах, например, в iPad. Это может произойти раньше озвученных сроков 2025/2026 годов.

Отметим, что собственный 5G-чип от Apple мог бы сделать дизайн устройства более энергоэффективным и улучшить прибыльность компании за счёт снижения лицензионных платежей Qualcomm.