Apple сообщила о крупнейшем падении выручки впервые с 2016 года

Apple сообщила о крупнейшем падении выручки впервые с 2016 годаВыручка компании упала на 5,5%
Apple сообщила о рекордном падении общей выручки, а также от продажи iPhone и компьютеров под управлением macOS впервые с 2016 года.
Фото: Inews.co.uk
В представленном отчёте о результатах первого финансового квартала 2023 года компания подчеркнула первое снижение выручки с 2019 года на 5,5%, что является самым крупным падением с 2016. По заявлению гендиректора Apple Тима Кука, на выручку существенное влияние оказали общемировая макроэкономическая ситуация, «сильный» доллар и производственные проблемы на китайских предприятиях.
Из-за этого в моменте акции Apple снижались более чем на 4%. В итоге на одну акцию прибыль составила $1,88 (-11%).
Общая выручка составила $117,15 млрд — снизилась на 5,5%. Продажи iPhone упали на $65,78 млрд (-8%), комптютеров Mac — $7,74 млрд (-29%).
На 8% снизилась выручка от продажи Apple Watch, AirPods и других устройств: $13,48 млрд (-8%).
Зато на 30% выросли продажи iPad, выручка — $9,4 млрд, сервисы принесли $20,77 млрд (+6%).
Финансовый директор Apple Лука Маэстри считает, что во втором финансовом квартале выручка сохранит тенденцию к снижению. Будут расти доходы от услуг, но продажи Mac и iPad будут ещё ниже.