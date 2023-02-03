Apple сообщила о крупнейшем падении выручки впервые с 2016 года

В представленном отчёте о результатах первого финансового квартала 2023 года компания подчеркнула первое снижение выручки с 2019 года на 5,5%, что является самым крупным падением с 2016. По заявлению гендиректора Apple Тима Кука, на выручку существенное влияние оказали общемировая макроэкономическая ситуация, «сильный» доллар и производственные проблемы на китайских предприятиях.

Из-за этого в моменте акции Apple снижались более чем на 4%. В итоге на одну акцию прибыль составила $1,88 (-11%).

Общая выручка составила $117,15 млрд — снизилась на 5,5%. Продажи iPhone упали на $65,78 млрд (-8%), комптютеров Mac — $7,74 млрд (-29%).

На 8% снизилась выручка от продажи Apple Watch, AirPods и других устройств: $13,48 млрд (-8%).

Зато на 30% выросли продажи iPad, выручка — $9,4 млрд, сервисы принесли $20,77 млрд (+6%).

Финансовый директор Apple Лука Маэстри считает, что во втором финансовом квартале выручка сохранит тенденцию к снижению. Будут расти доходы от услуг, но продажи Mac и iPad будут ещё ниже.