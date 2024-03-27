Apple создала страницу-сравнение iPhone 15 с предыдущими Айфонами

На этой странице iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max можно сравнить с таким моделями, как iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Здесь показаны преимущества последней линейки в дизайне, размерах устройств, дисплее.

При сравнении можно также увидеть, что у моделей iPhone 15 разрешение камеры в четыре раза выше, чем у предыдущих серий, увеличенный объём памяти, поддерживаются новейшие режимы видеосъёмки Action и Cinematic. По части графики модели iPhone 15 оснащены на 60% более мощным графическим процессором. Также поддерживаются стандарт связи 5G и порт USB-C.

К тому же Apple настаивает, что на модели новой линейки проще перейти ввиду поддержки функций Quick Start и цифровых карт eSIM.