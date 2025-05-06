Apple спрячет Face ID под экран и избавится от Dynamic Island в iPhone 18 Pro

Согласно данным The Information, компания впервые переместит компоненты Face ID под дисплей, а фронтальная камера останется в виде маленького отверстия в углу экрана. Это может привести к исчезновению Dynamic Island в привычном виде, а то и к его полной переработке.

Такой шаг вписывается в стратегию Apple по постепенному освобождению экрана от вырезов. От «челки» в iPhone X до «пилюли» в iPhone 14 Pro — компания методично движется к безрамочному дизайну.

Новый формат приблизит iPhone по внешнему виду к Android-флагманам, но Apple по-прежнему делает ставку не на подэкранные отпечатки пальцев, а на 3D-сканирование лица.

Подэкранный Face ID, по слухам, появится только в Pro-моделях и не раньше 2026 года. Более доступные версии — iPhone 18 и 18e — сохранят старую схему и, вероятно, выйдут весной 2027-го.

В тот же период может дебютировать и модель iPhone 18 Air, а также первый складной iPhone, над которым Apple работает уже несколько лет.