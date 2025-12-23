Apple столкнулась с дефицитом производства чипов A20

Причиной дефицита стал высокий спрос на новую технологию TSMC, с которым не справляются мощности. Хотя другие компании могут обратиться к 2-нанометровому процессу Samsung с технологией GAA, Apple, вероятно, этого не сделает. Компания, как ожидается, сохранит партнерство с TSMC.

Основная причина в том, что Apple доверяет TSMC из-за стабильно высокого выхода годных чипов. В то же время, Samsung, хотя и анонсировала чип Exynos 2600 и планирует выпуск в США, ранее демонстрировала более низкий процент выхода продукции на передовых процессах.