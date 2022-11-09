Apple столкнулась с нехваткой кадров: компании некого поставить на должность главного дизайнера

В своё время ведущий дизайнер Джони Айв, создатель iPod и iPhone, уволился из Apple и это стало серьёзной проблемой для компании. Теперь же у компании только три кандидата, назначать которых на эту должность не спешат, так как руководство считает их недостаточно компетентными. Также отмечается, что ни один из них не сможет обеспечить необходимое лидерство и поддержку команды.

Но других нет: с 2015 года, а тем более с 2019, после ухода Айва, из Apple уволились ещё 15 дизайнеров высокого уровня. Причины были такие же, которые озвучивал их бывший начальник: недостаточная автономность отдела дизайна и влияние на разработку продуктов.

«Автономия, которой команда обладала под руководством Айва, была значительно уменьшена, и операционный отдел всё больше влиял на решения, а компания стала уделять больше внимания снижению производственных затрат», — отмечают журналисты.