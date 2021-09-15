Apple свернула продажи своего самого дешёвого iPhone «с чёлкой»

iPhone с характерным внешним видом, который был презентован 3 года назад – 12 сентября 2018 года. XR – завершающая наряду с iPhone 11 модель с IPS-экраном. Из продажи также изъяты iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. При этом iPhone 12 и 12 mini в продаже остались, вместе с ними – и прошлогодний iPhone SE.

Теперь разброс цен таков: самый доступный айфон – SE – будет стоить $399, а самый дорогой – iPhone 13 Pro Max с накопителем 1ТБ – $1599.