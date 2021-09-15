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Apple свернула продажи своего самого дешёвого iPhone «с чёлкой»Так компания обновляет свои продукты
На презентации, прошедшей 14 сентября 2021 года, Apple представила гаджеты линейки iPhone 13. На ней же было объявлено, что из продажи уходит iPhone XR, который ещё называют айфоном с «чёлкой».
iPhone с характерным внешним видом, который был презентован 3 года назад – 12 сентября 2018 года. XR – завершающая наряду с iPhone 11 модель с IPS-экраном. Из продажи также изъяты iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. При этом iPhone 12 и 12 mini в продаже остались, вместе с ними – и прошлогодний iPhone SE.
Теперь разброс цен таков: самый доступный айфон – SE – будет стоить $399, а самый дорогой – iPhone 13 Pro Max с накопителем 1ТБ – $1599.