Apple так и не справилась с проблемной складной на гибком iPhone Fold, несмотря на слухи об обратном

Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Он уточнил, что у компании сохраняются «технические сложности» с созданием экрана, который выглядел бы полностью плоским в разложенном состоянии.

Проблема характерна для всех современных складных смартфонов: даже у актуальных моделей Samsung линия сгиба хоть и стала менее заметной, но полностью не исчезла.

По данным инсайдера, Apple продолжает экспериментировать с разными вариантами ультратонкого гибкого стекла, однако идеального решения пока не найдено.

Ранее источники утверждали, что компания принципиально не выпустит устройство, пока не избавится от складки. Это может объяснять затянувшуюся разработку iPhone Fold и противоречивые утечки о сроках анонса.

Если проблемы не удастся решить в ближайшее время, Apple может либо отложить релиз, либо пойти на компромисс.