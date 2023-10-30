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13:30, 30 октября 2023
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Apple так уже не умеет: за новенькими Xiaomi 14 и 14 Pro выстраиваются целые очереди в магазины

Есть в этом что-то ностальгическое

Глава Xiaomi, Лей Цзунь, поделился впечатляющими фотографиями из розничных магазинов компании, где видно, как покупатели выстраиваются в огромные очереди, чтобы оформить предварительный заказ на новые флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.

«В Xiaomi Home многолюдно в эти выходные!», — отметил Цзунь.

Ажиотаж вокруг новых устройств компании напоминает времена, когда за продукцией Apple выстраивались километровые очереди. Однако в последнее время такого внимания к новинкам от Apple не наблюдается.

Apple так уже не умеет: за новенькими Xiaomi 14 и 14 Pro выстраиваются целые очереди в магазины
© Weibo

Xiaomi, кажется, удалось вернуть моду на ожидание в очередях, предложив покупателям что-то действительно привлекательное.

Новые Xiaomi 14 и 14 Pro обещают стать хитами продаж, предлагая передовые технологии и инновации по весьма привлекательной цене. Возможно, именно эти факторы и привлекли такое количество желающих приобрести устройства именно в день старта продаж.

Источник:Weibo
Теги:
#Xiaomi 14
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#XIAOMI
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