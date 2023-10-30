Apple так уже не умеет: за новенькими Xiaomi 14 и 14 Pro выстраиваются целые очереди в магазины

Xiaomi, кажется, удалось вернуть моду на ожидание в очередях, предложив покупателям что-то действительно привлекательное.

Новые Xiaomi 14 и 14 Pro обещают стать хитами продаж, предлагая передовые технологии и инновации по весьма привлекательной цене. Возможно, именно эти факторы и привлекли такое количество желающих приобрести устройства именно в день старта продаж.