Apple уберёт iPhone SE и 14 из продажи в ЕС из-за отсутствия порта USB Type-C

Опубликовано 15 декабря 2024, 21:001 мин.
Apple уберёт iPhone SE и 14 из продажи в ЕС из-за отсутствия порта USB Type-CЭто требования нового закона
В начале 2025 года в Евросоюзе вступает в силу закон, запрещающий реализацию устройств с устаревшими портами для зарядки, включая Lightning от Apple; должен быть только порт USB Type-C. Поэтому в начале 2025 Apple изымет iPhone SE 2022 года, iPhone 14 и 14 Plus из продажи во всех странах ЕС.
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Эти модели считаются устаревшими с точки зрения вступающего в силу закона. Но Apple не планирует дополнительно нагружать производственные мощности, чтобы предложить Европе замену этих моделей версиями с USB Type-C.
Представители компании отметили, что замена уже готовится: весной 2025 года на рынок поступит новый и относительно доступный iPhone SE 4 с разъёмом USB Type-C.
Источник:iGeneration
Автор:Андрей Кадуков