Apple уберёт iPhone SE и 14 из продажи в ЕС из-за отсутствия порта USB Type-C

Эти модели считаются устаревшими с точки зрения вступающего в силу закона. Но Apple не планирует дополнительно нагружать производственные мощности, чтобы предложить Европе замену этих моделей версиями с USB Type-C.

Представители компании отметили, что замена уже готовится: весной 2025 года на рынок поступит новый и относительно доступный iPhone SE 4 с разъёмом USB Type-C.