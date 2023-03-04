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17:06, 04 марта 2023
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Apple уберёт из iPhone 15 переключатель звука, но добавит вместо него новую кнопку

Но коснётся новшество только iPhone 15 Pro

Инсайдер, автор YouTube-канала «ZoneOfTech» рассказал о том, что в моделях iPhone 15 Pro не будет привычных двух кнопок регулировки громкости. Вместо них флагман получит одну твердотельную кнопку.

Apple уберёт из iPhone 15 переключатель звука, но добавит вместо него новую кнопку

Фото: 9to5mac.com

Блогер подтвердил свои слова чертежами, слитыми в сеть производителями аксессуаров для айфонов. По словам инсайдера, в том, что iPhone 15 Pro ждут такие новшества, он уверен на «все 100%». Также автор считает, что беззвучный режим в iPhone 15 Pro будет включаться посредством новой кнопки, а не классического переключателя.

Автор отметил, что для обеспечения новой кнопки Apple добавит в флагманскую модель два дополнительных Taptic Engine.

Но в младших моделях линейки iPhone 15 по-прежнему останутся две механические кнопки и не ожидается никаких изменений.

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