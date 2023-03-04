Apple уберёт из iPhone 15 переключатель звука, но добавит вместо него новую кнопку

Блогер подтвердил свои слова чертежами, слитыми в сеть производителями аксессуаров для айфонов. По словам инсайдера, в том, что iPhone 15 Pro ждут такие новшества, он уверен на «все 100%». Также автор считает, что беззвучный режим в iPhone 15 Pro будет включаться посредством новой кнопки, а не классического переключателя.

Автор отметил, что для обеспечения новой кнопки Apple добавит в флагманскую модель два дополнительных Taptic Engine.

Но в младших моделях линейки iPhone 15 по-прежнему останутся две механические кнопки и не ожидается никаких изменений.