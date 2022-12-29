Apple удешевит и сделает лучше iPhone 15 Plus из-за слабых продаж предшественника

Крайне слабые показатели текущей линейки, особенно модели iPhone 14 Plus, заставили компанию пересмотреть своё отношение к флагманам 2023 года. Сообщается, что купертиновцы рассматривают возможность уменьшения различий между моделями Pro и стандартными моделями.

Так, например, вполне вероятно, что все модели линейки iPhone 15 будут оснащены вырезом Dynamic Island и, возможно, даже 48-мегапиксельной основной камерой на манер iPhone 14 Pro.

Интернет-источники также сообщают, что Apple может пересмотреть ценообразование, потенциально приняв агрессивную ценовую стратегию, чтобы увеличить разрыв между моделями Plus и Pro. Таким образом, более дешёвые iPhone станут ещё дешевле, в то время как премиальные Pro- и Ultra-версии продолжат продавать по прежней цене.